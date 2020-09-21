قوات الاحتلال تستولي على صهريج مياه شرق طوباس

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، على صهريج مياه أثناء عمله في "يرزة"، شرق طوباس.



وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن الاحتلال استولى على صهريج مياه لأحد المقاولين، أثناء عمله على تسهيل طريق شرق طوباس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).