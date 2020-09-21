الاحتلال يجرف أراضي زراعية شمال سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، أراضي زراعية في قرية حارس شمال مدينة سلفيت.



وأفاد رئيس مجلس حارس عمر سمارة، أن آليات الاحتلال جرفت مساحات واسعة من الأراضي الواقعة غرب البلدة المسماة خلة حديدة، لصالح توسعة مستوطنة "كريات نتافيم" المقامة على أراضي المحافظة.



وتقع قرية حارس إلى الغرب من مدينة سلفيت على بعد 6كم عن المدينة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية 8,450 دونما، ويبلغ مسطح القرية نحو 320 دونم، وتحيط بها من الشمال قرية دير استيا، ومن الشرق كفل حارس، وبروقين وكفر الديك من الجنوب الغربي، ومن الغرب قراوة بني حسان.