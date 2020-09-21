قلقيلية: تسجيل ثماني إصابات جديدة بالمحافظة وتعليق الدوام بمدرسة ياسر عرفات

أفادت محافظة قلقيلية، مساء اليوم الاثنين، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة، ارتفع لهذا اليوم إلى 39 إصابة.





يأتي ذلك بعد تسجيل ثماني إصابات جديدة موزعة على قلقيلية، بواقع ست إصابات، و"عزون عتمة"، بواقع إصابتين.



ويبلغ مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم، 463 إصابة نشطة، فيما هناك عدد من العينات ننتظر نتائجها.



ومنذ بداية الجائحة، بلغ عدد الإصابات في المحافظة، 1447، وعدد الوفيات 16، فيما وصل عدد حالات التعافي 968.



وفقا للبروتوكول الصحي الخاص بالمدارس فقد تقرر تعليق الدوام في مدرسة ياسر عرفات في عزون لمدة 14 يوماً، وذلك حفاظا على طلابنا بسبب وجود إصابات في المدرسة.

رام الله - دنيا الوطن