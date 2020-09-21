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شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أسيرًا مقدسيًا لحظة الإفراج عنه

الاحتلال يعتقل أسيرًا مقدسيًا لحظة الإفراج عنه
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، الأسير المحرر علاء نجيب فور الإفراج عنه من سجونها بعد انتهاء محكوميته.

وكانت قوات الاحتلال قد أفرجت اليوم الاثنين، عن الأسير المقدسي علاء منذر داوود نجيب (21 عامًا) من سكان البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، بعد قضاء محكوميته البالغة تسعة أشهر.

واشترطت إدارة سجن نفحة على الأسير نجيب الإبعاد عن منزله في البلدة القديمة لمدة أسبوع.

واعتقل علاء نجيب بتاريخ 3/1/2020، وأدانته محكمة الاحتلال بالتصدي لضباط الشرطة المقتحمين لمصلى باب الرحمة في الأقصى.

وسبق لعلاء إن اعتقل عدة مرات وأمضى في إحداها 22 شهرًا داخل قلاع الأسر.

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