بيت لحم: إغلاق مسجدٍ بقرية العساكرة شرق المحافظة بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قررت مديرية أوقاف بيت لحم، اليوم الاثنين، إغلاق مسجد "رفيدا" في قرية العساكرة شرق المحافظة، بسبب فيروس (كورونا).



ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأنه تقرر إغلاق المسجد لمدة 48 ساعة، حتى فجر الأربعاء المقبل، بسبب إصابة عدد من المصلين بالفيروس، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي لحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات، من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من انتشار الفيروس.