عاجل

  • "الداخلية" بغزة: تعذّر فتح معبر رفح خلال هذا الأسبوع ونعمل من أجل فتحه الأسبوع القادم

  • البزم:أنهينا كافة الترتيبات المتعلقة بفتح معبر رفح بكلا الاتجاهين ونحن على تواصل مع المصريين بهذا الشأن

شؤون فلسطينية

في اليوم العالمي للسلام.. حماس: شعبنا من أكثر شعوب الأرض حُبًا للسلام

في اليوم العالمي للسلام.. حماس: شعبنا من أكثر شعوب الأرض حُبًا للسلام
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس، باسم نعيم: إن العالم يحتفل باليوم العالمي للسلام، وبهذه المناسبة نود التأكيد أن شعبنا الفلسطيني من أكثر شعوب الأرض حبًا للسلام وتعزيزه بين كل البشر، ولكنه محروم من العيش بسلام في وطنه منذ سبعة عقود، بل وتمارس عليه كل أصناف الإرهاب والعنصرية من احتلال صهيوني غاشم.

وأضاف نعيم، في بيان وصل "دنيا الوطن"، أنه "للأسف الشديد فإن المجتمع الدولي، ممثلا بالأمم المتحدة، فشل حتى الآن في حماية شعبنا مما يقع عليه من عدوان، وتحقيق حلمه بالحرية والاستقلال؛ ما يحرمه من العيش بسلام أو المساهمة في صناعته حول العالم".

أخبار ذات صلة

قلقيلية: تسجيل ثماني إصابات جديدة بالمحافظة وتعليق الدوام بمدرسة ياسر عرفات

قلقيلية: تسجيل ثماني إصابات جديدة بالمحافظة وتعليق الدوام بمدرسة ياسر عرفات

الاحتلال يعتقل أسيرًا مقدسيًا لحظة الإفراج عنه

الاحتلال يعتقل أسيرًا مقدسيًا لحظة الإفراج عنه

بيت لحم: إغلاق مسجدٍ بقرية العساكرة شرق المحافظة بسبب (كورونا)

بيت لحم: إغلاق مسجدٍ بقرية العساكرة شرق المحافظة بسبب (كورونا)

محافظ سلفيت: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

محافظ سلفيت: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

مصرع شاب إثر حادث سير ذاتي في رام الله

مصرع شاب إثر حادث سير ذاتي في رام الله

جودة البيئة: مصانع &#34;جيشوري&#34; الاستيطانية قامت بإشعال مخلفاتها الصناعية في أراضينا

جودة البيئة: مصانع "جيشوري" الاستيطانية قامت بإشعال مخلفاتها الصناعية في أراضينا

المطران حنا: الرباط في القدس والدفاع عنها واجب وطني وأخلاقي

المطران حنا: الرباط في القدس والدفاع عنها واجب وطني وأخلاقي

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن منح دراسية في مالطا

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في مالطا

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

قلقيلية: تسجيل ثماني إصابات جديدة بالمحافظة وتعليق الدوام بمدرسة ياسر عرفات

قلقيلية: تسجيل ثماني إصابات جديدة بالمحافظة وتعليق الدوام بمدرسة ياسر عرفات

الاحتلال يعتقل أسيرًا مقدسيًا لحظة الإفراج عنه

الاحتلال يعتقل أسيرًا مقدسيًا لحظة الإفراج عنه

بيت لحم: إغلاق مسجدٍ بقرية العساكرة شرق المحافظة بسبب (كورونا)

بيت لحم: إغلاق مسجدٍ بقرية العساكرة شرق المحافظة بسبب (كورونا)

في اليوم العالمي للسلام.. حماس: شعبنا من أكثر شعوب الأرض حُبًا للسلام

في اليوم العالمي للسلام.. حماس: شعبنا من أكثر شعوب الأرض حُبًا للسلام

محافظ سلفيت: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

محافظ سلفيت: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

مصرع شاب إثر حادث سير ذاتي في رام الله

مصرع شاب إثر حادث سير ذاتي في رام الله

جودة البيئة: مصانع &#34;جيشوري&#34; الاستيطانية قامت بإشعال مخلفاتها الصناعية في أراضينا

جودة البيئة: مصانع "جيشوري" الاستيطانية قامت بإشعال مخلفاتها الصناعية في أراضينا

المطران حنا: الرباط في القدس والدفاع عنها واجب وطني وأخلاقي

المطران حنا: الرباط في القدس والدفاع عنها واجب وطني وأخلاقي

منوعات

صور.. بدر خلف يثير الجدل مجددا بارتداء الحجاب وعباءة نسائية: تربينا على الحشمة

صور.. بدر خلف يثير الجدل مجددا بارتداء الحجاب وعباءة نسائية: تربينا على الحشمة

شاهد: أحدث ظهور لـ&#34;ديانا كرزون&#34; وزوجها من شهر العسل

شاهد: أحدث ظهور لـ"ديانا كرزون" وزوجها من شهر العسل

شاهد: رانيا يوسف تستعرض اناقتها على الدرج الكهربائي

شاهد: رانيا يوسف تستعرض اناقتها على الدرج الكهربائي

بعد انتقاد حملها بدون زواج .. بطلة حريم السلطان:&#34;لا يحق لأحد الحكم علي&#34;

بعد انتقاد حملها بدون زواج .. بطلة حريم السلطان:"لا يحق لأحد الحكم علي"

أحدث ظهور لأسطورة السينما الهندية (أميتاب باتشان) بعد تعافيه من (كورونا)

أحدث ظهور لأسطورة السينما الهندية (أميتاب باتشان) بعد تعافيه من (كورونا)

صور: منى زكى تودع الصيف بأحدث جَلسة تصوير على شاطئ البحر

صور: منى زكى تودع الصيف بأحدث جَلسة تصوير على شاطئ البحر

صور: (حمو بيكا) يفتتح شركة إنتاج خاصة به تحت عنوان (VIP)

صور: (حمو بيكا) يفتتح شركة إنتاج خاصة به تحت عنوان (VIP)

شاهد: هيدي كرم تكشف تفاصيل أول مسلسل من بطولتها المطلقة

شاهد: هيدي كرم تكشف تفاصيل أول مسلسل من بطولتها المطلقة

شاهد: تحت تهديد &#34;السكين&#34;.. مادونا تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب في سن العشرين

شاهد: تحت تهديد "السكين".. مادونا تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب في سن العشرين

شاهد: وصلة رقص بين أصالة وابنتها شام بظهورها الأول بعد انفصالها عن خطيبها

شاهد: وصلة رقص بين أصالة وابنتها شام بظهورها الأول بعد انفصالها عن خطيبها

عربي

الولايات المتحدة تصدر تحذيرًا أمنيًا لمواطنيها في البحرين

الولايات المتحدة تصدر تحذيرًا أمنيًا لمواطنيها في البحرين

ميشال عون: لا حل في الأفق بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية

ميشال عون: لا حل في الأفق بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية

تركي الفيصل يكشف تفاصيل &#34;الصفقة المشهورة&#34; بين إيران وإسرائيل

تركي الفيصل يكشف تفاصيل "الصفقة المشهورة" بين إيران وإسرائيل

إسرائيل تكشف تفاصيل مساع إماراتية أمريكية لدفع السودان للتطبيع

إسرائيل تكشف تفاصيل مساع إماراتية أمريكية لدفع السودان للتطبيع