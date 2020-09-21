في اليوم العالمي للسلام.. حماس: شعبنا من أكثر شعوب الأرض حُبًا للسلام

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس، باسم نعيم: إن العالم يحتفل باليوم العالمي للسلام، وبهذه المناسبة نود التأكيد أن شعبنا الفلسطيني من أكثر شعوب الأرض حبًا للسلام وتعزيزه بين كل البشر، ولكنه محروم من العيش بسلام في وطنه منذ سبعة عقود، بل وتمارس عليه كل أصناف الإرهاب والعنصرية من احتلال صهيوني غاشم.



وأضاف نعيم، في بيان وصل "دنيا الوطن"، أنه "للأسف الشديد فإن المجتمع الدولي، ممثلا بالأمم المتحدة، فشل حتى الآن في حماية شعبنا مما يقع عليه من عدوان، وتحقيق حلمه بالحرية والاستقلال؛ ما يحرمه من العيش بسلام أو المساهمة في صناعته حول العالم".