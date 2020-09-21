محافظ سلفيت: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل اليوم الاثنين، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.
وتابع كميل: أن هناك إصابة من "جماعين" تعمل في قسم الإشراف بالتربية، مطالباً الأخوة والأخوات في لجان الطوارئ متابعة المصابين، والتأكد من التزامهم بقواعد العزل، وكذلك على المخالطين الالتزام بالحجر المنزلي وعدم الاختلاط بأحد.
أعلن محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل اليوم الاثنين، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.
وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، أن حالات الإصابة موزعة في كفر الديك بواقع خمس إصابات، وسلفيت ثلاث إصابات، و"حارس" بواقع إصابتين، و"كفل حارس" إصابة واحدة، و"قراوة بني حسان" إصابة واحدة.
وتابع كميل: أن هناك إصابة من "جماعين" تعمل في قسم الإشراف بالتربية، مطالباً الأخوة والأخوات في لجان الطوارئ متابعة المصابين، والتأكد من التزامهم بقواعد العزل، وكذلك على المخالطين الالتزام بالحجر المنزلي وعدم الاختلاط بأحد.
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