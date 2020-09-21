محافظ سلفيت: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة





وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، أن حالات الإصابة موزعة في كفر الديك بواقع خمس إصابات، وسلفيت ثلاث إصابات، و"حارس" بواقع إصابتين، و"كفل حارس" إصابة واحدة، و"قراوة بني حسان" إصابة واحدة.



وتابع كميل: أن هناك إصابة من "جماعين" تعمل في قسم الإشراف بالتربية، مطالباً الأخوة والأخوات في لجان الطوارئ متابعة المصابين، والتأكد من التزامهم بقواعد العزل، وكذلك على المخالطين الالتزام بالحجر المنزلي وعدم الاختلاط بأحد.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل اليوم الاثنين، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.