مجددًا.. نتنياهو يغادر جلسة الحكومة لإجراء محادثة "ذات ضرورة قومية"

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، غادر جلسة الحكومة لإجراء محادثة وصفت بأنها "ذات ضرورة قومية".



وبحسب صحيفة (معاريف) فإن نتنياهو اضطر لمغادرة جلسة الحكومة الإسرائيلية "المهمة" لإجراء هذا الاتصال.



وكان نتنياهو يتحدث خلال جلسة الحكومة عن ملف (كورونا) في إسرائيل، حيث رفض الانتقادات الموجهة لحكومته بعد ارتفاع معدلات الإصابة، مبينا أن ذلك جاء نتيجة تجاهل الإرشادات.



يشار إلى نتنياهو كان قد غادر جلستين للحكومة في الأسابيع الماضية، كانت إحداها اتصال من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، حيث تم الإعلان بعد ذلك عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.



وفي المرة الثانية، غادر نتنياهو جلسة مجلس الوزراء، لإجراء محادثة عبر تطبيق زوم مع رؤساء الجالية اليهودية في الإمارات.