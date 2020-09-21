مصرع شاب إثر حادث سير ذاتي في رام الله





وذكر العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، بأن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً حول وقوع حادث سير ذاتي بين بلدتي عابود وشقبا نتيجة لقيادة شاب لمركبةٍ غير قانونيةٍ.



وأضاف: بأنه وعلى الفور تحرك خبراء الحوادث وقوة من مركز شرطة شقبا في شرطة المحافظة والإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل جثة الشاب إلى مجمع فلسطين الطبي.



وأكد ارزيقات أن الشرطة باشرت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

رام الله - دنيا الوطنلقي شاب يبلغ من العمر (19 عاماً) من بلدة شقبا غرب رام الله مصرعة نتيجة لحادث سير ذاتي وقع بين بلدتي عابود وشقبا، غرب رام الله.