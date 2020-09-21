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دولي

روسيا: نؤيد بشدة عودة الحوار المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين

روسيا: نؤيد بشدة عودة الحوار المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
ذكر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تلقت "تأكيدات من أصدقائها العرب" بأن اتفاقتي السلام اللتين وقعتهما الإمارات والبحرين مع إسرائيل، لن تستخدما لانتهاك حقوق الفلسطينيين.

وأضاف في تصريحات لقناة (العربية): أننا "نؤيد بشدة عودة الحوار المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، مشدداً على "أننا نريد ثبات موقف إسرائيل بوقف ضم أراضٍ فلسطينية".

وقال وزير الخارجية الروسي: إن وقف إسرائيل لضم أراضٍ فلسطينية "مهم".

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