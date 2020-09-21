المطران حنا: الرباط في القدس والدفاع عنها واجب وطني وأخلاقي

المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا، إن الرباط في مدينة القدس والصمود والثبات فيها والدفاع عن مقدساتها هو واجب روحي وإنساني ووطني بالدرجة الأولى.



وقال حنا في تصريح صحفي: "إن أبناء المدينة المقدسة يحملون هذه الكرامة وهذا الشرف أن يقوموا بهذا الواجب باسم شعبنا وأمتنا، فهم يقفون في الخطوط الأمامية دفاعًا عن القدس ومقدساتها وأوقافها المستهدفة والمستباحة".



ودعا إلى الوحدة الوطنية، وأضاف: "من وجب أن نكون دومًا كما كنا في كل حين في حالة وحدة وطنية حتى وإن اختلفنا في وجهات النظر في بعض القضايا، فالاختلاف لا يفسد للود قضية".



وشدد على ضرورة تجاوز أي خلاف في تحليل بعض القضايا، وتحقيق الوحدة بالدفاع عن القدس ومقدساتها المستهدفة.



وأشار إلى أن القدس تمر بمرحلة عصيبة وجب فيها التأكيد على ضرورة التلاحم الإسلامي المسيحي والتعاون والتواصل الدائم بينهما.



وشهدت مدينة القدس تصاعدًا في اقتحامات المجموعات الاستيطانية للمسجد الأقصى، بحجة الاحتفال بـ"رأس السنة العبرية"، مرتدين الأزياء التوارتية الخاصة، تحت حماية قوات الاحتلال، ووسط تشديدات على المواطنين الفلسطينيين الوافدين للمسجد الأقصى.



ونشرت ما تسمى "جماعات الهيكل" دعوات لحث جميع المتطرفين على اقتحام الأقصى بشتى الوسائل الممكنة خلال الأعياد اليهودية.