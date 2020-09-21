"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في مالطا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن توفر عدد من المنح الدراسية للعام الدراسي 2020 -2021 في الجامعة الأمريكية في مالطا، للحصول على درجتي البكالوريوس والماجستير في تخصصات مختلفة.



ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.