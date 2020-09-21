عريقات: هل سيكون الآن رد وقرار عربي ضد قرار هندوراس؟

صائب عريقات

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د.صائب عريقات، اليوم الاثنين: إن غواتيمالا وهي الدولة الوحيدة التى نقلت سفارتها إلى القدس، لم تواجه أي قرار عربي أو إسلامي، متسائلا: فهل سيكون هناك موقف عربي وإسلامي وإجراءات ضد هندوراس لقرارها نقل السفارة إلى القدس؟ أم أن هذه الدول تخشى أن تثير الرئيس الأمريكي ترامب وعلى ما يبدو إن إرادة ترامب، هي البوصلة وليس أي إرادة أخرى، وعلى الدول العربية مكافأتها.



وفي سياق آخر، قال عريقات: إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو، قال: إنه يؤمن أن إسرائيل القوية بحاجة إلى استمرار الصراع مع الفلسطينيين وعقد معاهدات سلام مع الدول العربية".



واضاف عريقات: كنا نعتمد على نقطة ارتكاز ونقول لهم لن تتوصلوا إلى معاهدات سلام مع الدول العربية قبل إنهاء الاحتلال، ولكن الرئيس ترامب كانت له القدرة على نصرة نتنياهو بما يريد.



وأردف عريقات: "نتحدث مع الجميع بمصداقية وشفافية، ونثمن كل من يرفض التطبيع قبل إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، بما فيها قضية اللاجئين على أساس القرار 194.



وتساءل عريقات: "هل يتطلب هذا الموقف كل هذه الاتهامات والشتائم ؟ هل أصبح دعوة الدول العربية الى التمسك بمبادرة السلام العربية، جريمة تتطلب الصهينة والوصول للقول (فلسطين ليست قضيتي واسرائيل حليفتي)! وتمنى على كل من يتكلم بهذه اللغة ، وكتبة القصور الذين لم يؤرخ لهم كلمة واحدة فى كتب التاريخ، الرجوع الى لغة العقل والحق والعدالة، والى كلام الله عز وجل.