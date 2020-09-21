الزراعة بغزة تقرر وقف استيراد البلح الأصفر

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رام الله - دنيا الوطن

قررت وزارة الزراعة في قطاع غزة، وقف استيراد فاكهة (البلح الأصفر) من الخارج إلى قطاع غزة.



وقالت الوزارة: إنه القرار سيبدأ تنفيذه من السابع والعشرين من أيلول/ سبتمبر الجاري.



وأضافت: "يأتي القرار لحماية المنتج الوطني المحلي من البلح الأحمر ودعم المزارعين، خصوصاً مع بدء موسمه".