الزراعة بغزة تقرر وقف استيراد البلح الأصفر
رام الله - دنيا الوطن
قررت وزارة الزراعة في قطاع غزة، وقف استيراد فاكهة (البلح الأصفر) من الخارج إلى قطاع غزة.
وقالت الوزارة: إنه القرار سيبدأ تنفيذه من السابع والعشرين من أيلول/ سبتمبر الجاري.
وأضافت: "يأتي القرار لحماية المنتج الوطني المحلي من البلح الأحمر ودعم المزارعين، خصوصاً مع بدء موسمه".
قررت وزارة الزراعة في قطاع غزة، وقف استيراد فاكهة (البلح الأصفر) من الخارج إلى قطاع غزة.
وقالت الوزارة: إنه القرار سيبدأ تنفيذه من السابع والعشرين من أيلول/ سبتمبر الجاري.
وأضافت: "يأتي القرار لحماية المنتج الوطني المحلي من البلح الأحمر ودعم المزارعين، خصوصاً مع بدء موسمه".
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