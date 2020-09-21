سلطة المياه ومجلس تنظيم قطاع المياه يوقعان مذكرة تفاهم

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رام الله - دنيا الوطن

جرت في مقر سلطة المياه اليوم مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة المياه ومجلس تنظيم قطاع المياه، حيث هدفت المذكرة إلى بلورة أطر وآليات التعاون بين الطرفين في تطوير وادارة والرقابة على خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمواطن الفلسطيني وبأسعار مناسبة من مزودي الخدمات في محافظات الوطن كافة.



هذا ووقع المذكرة من جانب سلطة المياه رئيسها م. مازن غنيم، وعن المجلس رئيس مجلس ادارته السيد محمد ابو رمضان، وحضر مراسم التوقيع ممثلين عن أعضاء مجلس ادارته.



وفي كلمته الترحيبية أشاد غنيم بجهود الطرفين في بلورة هذه المذكرة، والتي تعتبر فرصة حقيقة لتكامل العمل والتواصل الدائم بين الطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطن وفق أولويات تمس هموم المواطن الفلسطيني، كلالتزام بالأسعار، وغيرها، معرباً عن تطلعه لتكثيف عمل مجلس تنظيم قطاع المياه في الجولات الميدانية ومهامه الأخرى، واستعداد سلطة المياه لتقديم الدعم اللازم للمجلس.



من جانبه أكد ابو رمضان على التزام المجلس بتطبيق البنود المتضمنة قي المذكرة وتحمل المجلس للمسؤوليات الملقاة على عاتقه لتحقيق النتائج المرجوة على الأرض، موضحاً أن توقيع المذكرة هو بمثابة شراكة حقيقة تهدف الى تحقيق الانجاز الأفضل

لقطاع المياه وتطويره ومتابعة كافة القضايا مع الجهات ذات العلاقة.