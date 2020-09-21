الاحتلال يخطر بوقف البناء في مزرعة لتربية الدواجن شمال بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، بوقف البناء في مزرعة صغيرة لتربية الدواجن وجدران استنادية في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.



وأفاد الناشط الشبابي في قرية الولجة ابراهيم عوض الله، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة عين جويزة شمالا، وأخطرت بوقف البناء بمزرعة لتربية الدواجن يملكها المواطن وليد أبو خيارة، وجدران استنادية للمواطن ناصر شحادة.



يذكر أن منطقة عين جويزة في قرية الولجة تتعرض الى هجمة استيطانية منظمة، تخللها هدم عدد من المنازل واخطار جدران استنادية وأخرى بوقف البناء وتحريف أراضٍ.