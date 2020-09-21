مجلس الوزراء الفلسطيني يُقر توصيات اللجنة الفنية بخصوص التقاعد المبكر لعدد من الموظفين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قرر مجلس الفلسطيني، اليوم الإثنين، الموافقة على موازنة مشروع تخضير فلسطين للعام 2020/2021 بقيمة 3 ملايين دولار، والمصادقة على بدء تنفيذ مشروع إنشاء خط ناقل لمياه الصرف الصحي في أريحا.



ووافق مجلس الوزراء، على توصيات اللجنة الفنية بخصوص التقاعد المبكر لعدد من الموظفين، اعتماد توصيات اللجنة الإدارية بتعديلات عدد من الهياكل التنظيمية الحكومية، اضافة للمصادقة على نظم حوكمة عمل الجمعيات التعاونية.



كما اعتمد المجلس، الخطط القطاعية الاستراتيجية للأعوام 2021-2023 وبدء العمل بإعداد الخطط التشغيلية السنوية، والمصادقة على تمويل عدد من الشركات غير الربحية في المحافظات الجنوبية والشمالية.