الاحتلال يفرج عن أسيرين مقدسيين

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين، عن الأسير المقدسي علاء منذر داوود نجيب (21 عامًا) من سكان البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، بعد قضاء محكوميته البالغة تسعة أشهر.



واشترطت إدارة سجن نفحة على الأسير نجيب الإبعاد عن منزله في البلدة القديمة لمدة أسبوع.



واعتقل علاء نجيب بتاريخ 3/1/2020، وأدانته محكمة الاحتلال بالتصدي لضباط الشرطة المقتحمين لمصلى باب الرحمة في الأقصى.



وسبق لعلاء إن اعتقل عدة مرات وأمضى في إحداها 22 شهرًا داخل قلاع الأسر.



كما أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير المقدسي عيسى نظام يوسف نتشة (33 عامًا) من سكان حي راس العامود ببلدة سلوان بالقدس المحتلة، بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة ثمانية عشر شهرًا.



واعتقل عيسى نتشة بتاريخ 3/4/2019 وأدانته محكمة الاحتلال بالتواصل مع الأسير المقدسي المحرر والمبعد إلى تركيا زكريا نجيب وأيضا نقله لأموال.



ويستهدف الاحتلال المقدسيين والمرابطين منهم على وجه الخصوص من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.



ويعتبر الرباط في المسجد الأقصى ومواقف أهالي القدس من أكثر الأمور التي تؤرق وتزعج حكومة الاحتلال، التي حاولت فرض شروطها ونهجها وبسط سيطرتها على بوابات القدس والتحكم بها.



ولا يأل المرابطون والمرابطات جهدا في الوقوف في وجه مؤامرات الاحتلال، رغم كل ما يتعرضون له من اعتقال وتنكيل، وإبعاد عن المسجد الأقصى وعن مدينة القدس، ومنع من السفر، واقتحامات متكررة لمنازلهم.