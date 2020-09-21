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شاهد: الرئيس اللبناني يرد على سؤال احدى الصحفيات "رايحين على جهنّم"

شاهد: الرئيس اللبناني يرد على سؤال احدى الصحفيات "رايحين على جهنّم"
الرئيس اللبناني ميشال عون
رام الله - دنيا الوطن
رد الرئيس اللبناني ميشال عون، بشكل غريب، على تساؤل لاحدى الصحفيات، خلال مؤتمر صحفي، عقده في بيروت.

وخلال المؤتمر، وجهت الصحفية اللبنانية، تساؤلا لعون، وقالت: "ماذا لو لم تتشكل الحكومة؟ ليرد عليها عون بالقول: "طبعا رايحين على جهنّم".

وأضاف عون خلال المؤتمر الذي عُقد في القصر الجمهوري، اليوم الاثنين، "تشاورنا مع الرئيس إيمانويل ماكرون بالوضع القائم لكن نحن من يشكل الحكومة وليس الرئيس الفرنسي".

وأكّد عون، أن "الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو لأي فريق من الفرق، كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور". 

 

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