ما هي آلية فحص (PCR) للمسافرين عبر معبر رفح؟

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وسيم مشتهى، رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر في قطاع غزة، خلال اتصال هاتفي مع الدكتور يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، أنه تم وضع آلية لفحص (PCR) للمواطنين المسافرين عبر معبر رفح البري.



وأوضح مشتهى في تصريحات صحفية له، مساء اليوم الاثنين، أن وزارة الصحة الفلسطينية ستوفر فحص (PCR) لكل المسافرين المجدولة أسماؤهم في كشوفات وزارة الداخلية، لافتا إلى أن الفحص سيكون قبل 48 ساعة من السفر.



وأشار إلى أن تكلفة الفحص سيتم اعتمادها على المواطن وهي 30 دولاراً، وسيكون الفحص صالحاً لمدة 72 ساعة من تاريخ استلامه.



وبين مشتهى أن الفحص سيكون لكل الأعمار دون استثناء، لافتا إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية ستوفر مراكز فحص في كل محافظة، وسيتم الاعلان عن ذلك قبل فتح معبر رفح البري.