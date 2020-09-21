مستوطنون يدعون لنفخ البوق داخل الأقصى الإثنين المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

جدد عشرات المستوطنين اليوم الإثنين، اقتحام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط تصاعد الدعوات المتطرفة لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد خلال "الأعياد اليهودية" المقبلة.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن 38 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وتجولوا في باحاته، وسط محاولات لأداء طقوس تلمودية بالمسجد وفي الجهة الشرقية منه.



وكانت الهيئة الإسلامية العليا في القدس قد دعت أبناء البلدة القديمة لتكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى وإعماره لصد اقتحامات المستوطنين.



وطالبت بضرورة توفير حشد كبير لأهالي فلسطين في مدينة القدس لإعمارها ولتشغيل أسواقها الراكدة، والتوجه إلى مقدساتها للصلاة فيها.



وأكدت الهيئة في بيان لها، وجوب شد الرحال للمسجد، والرباط فيه للوقوف أمام مخططات الاحتلال المراد منها إفراغ المدينة المقدسة من أهلها وتفريغ المسلمين من الأقصى خاصة في ظل "الأعياد اليهودية".



وتخطط ما تسمى "جماعات الهيكل" المتطرفة المنضوية تحت ما يسمى "جماعات المعبد" لنفخ البوق في الأقصى خلال "الأعياد اليهودية"، خصوصًا فيما يسمى بـ "يوم الغفران" الذي يوافق يوم الإثنين المقبل 28 من الشهر الحالي وفقًا لمنشورات الجماعات المتطرفة.



وتواصل قوات الاحتلال لليوم الرابع على التوالي، فرض حصارها وإغلاقها المشدد على مدينة القدس المحتلة ومداخل البلدة القديمة، ومحيطها، بحجة الحد من تفشي فيروس "كورونا".



ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا لاقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، فيما تزداد وتيرتها في الأعياد اليهودية.