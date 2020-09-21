تكفي لعدة أيام.. القدرة: تسلمنا 20 ألف مسحة لـ(كورونا) عبر منظمة الصحة العالمية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن وزارته تسلم اليوم الاثنين، 20 ألف مسحة لفيروس (كورونا) من منظمة الصحة العالمية.



وأشار القدرة في تصريحات صحفية عبر وكالة (الرأي) المحلية، إلى أن هذه الكمية من المسحات، تكفي لعدة أيام.



وكان نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، قد أعلن في وقت سابق، عن تسليم منظمة الصحة العالمية، عشرين ألف مسحة خاصة بفحص الإصابة بفيروس (كورونا) لقطاع غزة.



وقال ملادينوف، في تغريدة له عبر (تويتر): "شكرًا لمنظمة الصحة العالمية على الحفاظ على إمدادات ثابتة من مواد فيرويس (كورونا)، واستجابتها للنقص الحاد في غزة".



وأضاف: "تم اليوم تسليم 20000 مسحة إضافية ومستلزمات استخراج المختبرات لـ 6000 اختبار، عمل حاسم لاحتواء انتشار الفيروس".