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ميشال عون: لا حل في الأفق بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية

ميشال عون: لا حل في الأفق بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين، أنه لا يوجد حل في الأفق بخصوص تشكيل الحكومة المنتظرة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء المكلف، مصطفى أديب، لم يقبل آراء الكتل السياسية في البرلمان لتشكيل الحكومة.

وفي خطاب تلفزيوني، قال ميشال عون: "نحن اليوم أمام أزمة في تشكيل حكومة، ومع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضاف الرئيس اللبناني: "إن رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، لم يقدم أي تشكيلة حكومية مقبولة، منوها إلى أنه "لم يقبل آراء الكتل السياسية في البرلمان".

وكانت خلافات قد طفت إلى السطح وعرقلت جهود تشكيل الحكومة اللبنانية، مع إصرار الثنائي الشيعي ممثلا بحزب الله وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، على تسمية وزرائهم والتمسك بحقيبة وزارة المالية، الأمر الذي يعارضه أديب.

ويصر رئيس الوزراء اللبناني المكلف، على تشكيل حكومة بمهمة محددة، بناء على ما التزمت القوى السياسية به أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي هذا السياق، قال عون: "حزب الله وحركة أمل يصران على تسمية وزراء شيعة، من بينهم وزير المال.. الدستور اللبناني لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة"، مقترحا أن يتم إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية.

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