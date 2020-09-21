شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)





رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) في القطاع، وذلك بعد تسجيل عدد جديد من الحالات المصابة بالفيروس.وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد، وفق الخريطة الوبائية، وصل الى 2400 إصابة.