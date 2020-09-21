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رئيس لجنة الطوارئ: تمكنا من حصر وباء (كورونا) شمال قطاع غزة

رئيس لجنة الطوارئ: تمكنا من حصر وباء (كورونا) شمال قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
كد رئيس لجنة الطوارئ بوزارة الصحة في محافظة شمال غزة، "جميل سلمان"، أن الطواقم الطبية تمكنت من السيطرة المبدئية على انتشار فايروس كورونا شمال قطاع غزة وحصر الوباء في مدينة بيت حانون. 

وقال سلمان ، "تمكنا من رسم الخريطة الوبائية في محافظة الشمال والسيطرة المبدئية وحصر وتقليل أعداد الإصابات التي يتم تسجيلها بشكل يومي مقارنة في الأيام الأولى من اكتشاف الإصابات داخل المجتمع" وفق (الرأي الاخبارية). 

وأضاف "إن الوضع في الشمال أفضل بكثير من البداية، خاصة أن بداية اكتشاف الإصابات كانت الأمور غير واضحة ولا يعرف مصدر العدوى، لكن اليوم تمت السيطرة عليها والحد من انتشارها من خلال منع الحركة وخاصة في المناطق الحمراء". 

وأوضح أن أغلب المحافظات في شمال قطاع غزة تحولت لمناطق خضراء، فيما بقيت مدينة بيت حانون الوحيدة الحمراء، وليس كل المدينة وإنما في منطقة البلد فقط، ويجري التعامل معها بشكل مختلف عن باقي المناطق. 

وتابع "منطقة بيت حانون تم تقسيمها لخمسة مناطق ويمنع التحرك فيها من منطقة لأخرى، ويسمح لهم الخروج مدة 3 ساعات يوميا مع اتخاذ إجراءات الوقاية والتباعد والحفاظ على التعليمات الصحية". 

وأكد سلمان أن إجمالي عدد الإصابات في منطقة الشمال بلغت 919 إصابة موزعة على مختلف المناطق، فيما كان لمدينة بيت حانون نصيب الأسد منها، فقد بلغت عدد الإصابات في المدينة 320 إصابة. 

وبين أنهم قسموا المصابين إلى 3 فئات منهم الفئة الصعبة وهم المصابون بأمراض مزمنة كالضغط والسكري وغيرها من الأمراض، ويتم عزلهم ونقلهم مباشرة إلى المستشفى الأوروبي جنوب قطاع غزة ووضعهم تحت الرعاية الطبية. 

وأكمل: " الفئة الثانية المصابون الذين تظهر عليهم أعراض وينقلون إلى المستشفى الأوروبي حفاظا على سلامتهم ولوضعهم تحت الرعاية الطبية على مدار الساعة، فيما يحجر المصابون بدون أعراض 14 يوما". 

وأوضح سلمان أنه يتم تسجيل حالات بشكل يومي لكن أقل مما كان في السابق، ويجري اجراء العزل المنزلي للعائلات الممتدة في مدينة بيت حانون لمدة 14 يوما، ويتم فك الحجر عنهم حال لم تظهر عليهم أي أعراض، فيما يجري تجديده لمدة 14 يوما إضافيا، حال ظهرت عليهم أعراض. 

وعن حالات التعافي، أكد أن عدد المتعافين بلغ 30 حالة، فيما سيشهد الأسبوع المقبل تعافي أعداد كبيرة من الإصابات في الشمال، مبينا أن "الأغلبية العظمى ذاهبة باتجاه التعافي في المحافظة". 

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