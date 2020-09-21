كهرباء القدس: نسعى لانهاء أعمال غسيل الشبكات وعدم تضرر مصالح مشتركينا طويلاً

كهرباء القدس: نسعى لانهاء أعمال غسيل الشبكات وعدم تضرر مصالح مشتركينا طويلاً
رام الله - دنيا الوطن
أكد المهندس هشام العُمري رئيس مجلس ادارة شركة كهرباء محافظة القدس، ومديرها العام أن الشركة تبذل كل جهد يلزم بهدف انهاء أعمال غسيل الشبكات وخطوط الضغط العالي وما يتزامن معه من قطع للتيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن مُعلناً عن انتهاء في محافظة بيت لحم، وبدئها في رام الله والبيرة.
واضاف العُمري في بيان له، أن الشركة تأخذ في الحسبان أثناء عمليات غسيل الشبكات عدم تضرر مصالح المشتركين وأعمالهم طويلاً، وأن الشركة تُعلن عبر كافة وسائل إعلامها، عن أوقات ومناطق القطع فور اقرارها، قبل 24 ساعة من أعمال الصيانة كحد أدنى.
وقال العُمري: نتفهم كثيراً ضرورة وجود الكهرباء في كل وقت، ونتفهم أكثر مدى تأثر انقطاع الكهرباء على المشتركين ومصالحهم، لكن عمليات غسيل الشبكات هو أجراء سنوي وضروري يهدف إلى غسل الشبكات من الأتربة المتراكة، لاستقبال فصل الخريف القريب، والشتاء الذي يليه.
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