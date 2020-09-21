خلال يومين.. صرف 100 دولار من المنحة القطرية لـ7 آلاف من المتأخرين والمتعذرين
خاص دنيا الوطن
أكد موسى السماك، وكيل وزارة العمل في قطاع غزة، أنه سيتم صرف مبلغ 100 دولار من المنحة القطرية، لنحو 7 آلاف شخص من المتأخرين والمتعذرني خلال اليومين المقبلين.
وأشار السماك في تصريح مقتضب لـ"دنيا الوطن"، إلى أن عملية الصرف ستكون عبر فروع البريد، للمتأخرين والمتعذرين، مفسرا أن المتعذرين هم الذي لم يتسلمو المبلغ المخصص لهم، بسبب عدم حاجتهم لهم، وطلبهم لترحيلها لمن هم بحاجة لها.
أكد موسى السماك، وكيل وزارة العمل في قطاع غزة، أنه سيتم صرف مبلغ 100 دولار من المنحة القطرية، لنحو 7 آلاف شخص من المتأخرين والمتعذرني خلال اليومين المقبلين.
وأشار السماك في تصريح مقتضب لـ"دنيا الوطن"، إلى أن عملية الصرف ستكون عبر فروع البريد، للمتأخرين والمتعذرين، مفسرا أن المتعذرين هم الذي لم يتسلمو المبلغ المخصص لهم، بسبب عدم حاجتهم لهم، وطلبهم لترحيلها لمن هم بحاجة لها.
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