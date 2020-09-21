شاهد: مدير عمليات (أونروا) يُشارك موظفي صحة البيئة عملهم جنوب القطاع









رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الاثنين: إن مدير شؤونها في قطاع غزة، ماتياس شمالي، شارك موظفي صحة البيئة في عملهم صباح اليوم؛ لتنظيف المخيم في خانيونس جنوب القطاع.وأكدت (أونروا) في بيان لها، استمرارها في الحفاظ على نظافة المخيمات في قطاع غزة، خاصة بظل انتشار فيروس (كورونا).