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مسبار المريخ الصيني يكمل التصحيح المداري الثاني

رام الله - دنيا الوطن
 أجرى مسبار المريخ الصيني "تيانون -1" تصحيحه المداري الثاني بنجاح يوم الأحد، وفقا لما ذكرته مصلحة الفضاء الوطنية الصينية. 

وقام المسبار بالتصحيح المداري في الساعة الـ11 مساء الأحد (بتوقيت بكين) بعد أن عملت أربعة من محركاته من طراز "120 إن" لمدة 20 ثانية، كما تم اختبار أداء محركات "120 إن" أثناء العملية. 

وقالت المصلحة إن المسبار تحرك في المدار لحوالي 60 يوما حتى الآن وكان على بعد حوالي 19 مليون كيلومتر من الأرض، وكانت جميع أنظمة المسبار في حالة جيدة. 

وتم إجراء التصحيح المداري للتأكد من أن المسبار يتبع المدار النظري بأكبر قدر ممكن. وأجرى المسبار أول تصحيح مداري له في 2 أغسطس. 

وأطلقت الصين مسبار المريخ في 23 يوليو. وقد صمم لاستكمال الدوران والهبوط والتجول في مهمة واحدة. ومن المتوقع أن يصل المسبار إلى الكوكب الأحمر في فبراير 2021. 

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