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بعد انحسار موجة الحر.. هل من تطورات على جدول توزيع الكهرباء؟

بعد انحسار موجة الحر.. هل من تطورات على جدول توزيع الكهرباء؟
خاص دنيا الوطن
أكدت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أن هناك تحسناً باستمرار في جدول توزع الكهرباء، نتيجة بدء انحسار موجة الحر الحالية، لافتة إلى أن هناك نسة عجز، ولكن ليست يومية، حيث تتقلص بشكل تدريجي.

وأوضحت الشركة في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن انحسار موجة الحر، والدخول في فصل الخريف، ستمكن من إيصال ثماني ساعات كاملة للمواطنين، لأن ذلك سيدفع أغلب المواطنين للعزوف عن تشكيل المكيفات، وأجهزة التبريد، التي تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء.

وقالت: "للأسف الإفراط في استخدام المكيفات في المنازل والمؤسسات، يؤدى إلى ازدياد الأحمال، وبالتالي ينعكس ذلك على جدول توزيع الكهرباء بالسلب"، مشيرة إلى أن الأمور حالياً تتجه إلى المزيد من الاستقرار على جدول التوزيع، مطالبة المواطنين بالاستجابة لدعواتها بترشيد الاستهلاك، والتعامل بحكمة مع حصص الكهرباء الواصلة لمنازلهم.

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