الزراعة بغزة: المحجر البيطري يستقبل (200) رأس من الأبقار لفحصها

استقبلت دائرة الرقابة والحجر البيطري، بوزارة الزراعة، عدد (200 ) رأس من الأبقار، والتي سيتم فحصها من قبل اللجنة الفنية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات، والشروط الفلسطينية الموضوعة من قبل وزارة الزراعة، وسلامتها وخلوها من الأمراض السارية.





يذكر أن المحجر البيطري، الذي أقامته وزارة الزراعة منذ أعوام بمحافظة خانيونس، لا زال يقوم بعمله على أكمل وجه من استقبال وحجر وفحص للحيوانات، التي يتم استيرادها من الخارج، حيث يعتبر خط الدفاع الأول ضد الأمراض الوبائية.





وتقوم لجنة فنية مختصة، بتصنيف الأبقار وفحصها للتأكد من وصولها للمستهلك بحالة صحية جيدة، وتأتي هذه الجهود في ظل حالة الطورائ مع استمرار جائحة (كورونا).

رام الله - دنيا الوطن