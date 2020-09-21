وزارة الاقتصاد الوطني تدمغ 453 كغم ذهب خلال الشهر الماضي

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رام الله - دنيا الوطن

دمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، خلال الشهر الماضي 453 كغم من المصوغات الذهبية، بقيمة إجمالية بلغت 453 ألف شيكل تقريباً.



وبين تقرير الشهري للمديرية، أن كمية الذهب التي دمغتها في شهر آب/ أغسطس، ارتفعت بنسبة 61.8% بالمقارنة مع شهر تموز/ يوليو السابق، في حين سجلت انخفاضا بنسبة 38.9% مقارنة مع ذات الشهر من العام 2019 نتيجة تداعيات الجائحة الصحية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني وسوق الذهب وتراجع القوة الشرائية.



وذكرت المديرية أن متوسط سعر الاونصة في شهر آب/ أغسطس سجل ارتفاعاً بنسبة 31% بقيمة 1968 دولار مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي وصل فيه متوسط سعر الاونصة 1499 دولار.



ودمغت مديرية المعادن الثمينة، خلال الجائحة الصحية الراهنة الممتدة منذ آذار/ مارس ولغاية تموز/ يوليو الماضي، 1.53 طنا من المصوغات الذهبية محصلة رسوما بقيمة إجمالية بلغت 1.59 مليون شيكل.



ويعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 700 مصنع وورشة ومحل، و تشغل ثلاثة آلاف صانع وتاجر، وقد نفذت طواقم الرقابة والتفتيش في المديرية خلال الشهر الماضي 18 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 59 محلاً و3 مصانع للمعادن الثمينة.



ودعت المديرية المواطنين عند شراء الذهب، الحصول على فاتورة مفصل فيها الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري واضحاً، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات فقط، والتي تحمل "قبة الصخرة"، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).