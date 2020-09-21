"التربية" تُؤكد رفضها لكافة أشكال العنف المدرسي

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة التربية والتعليم، رفضها القاطع لكافة أشكال العنف في المدارس، سواءً بحق الطلبة أو المعلمين.



ولفتت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إلى أنها تتابع تفاصيل حادثة ضرب أحد المعلمين في إحدى المدارس الخاصة بمديرية تربية طولكرم لأحد الطلبة، وأنها شكّلت لجنة باشرت عملها، وستتخذ القرار، الذي من شأنه منع تكرار مثل هذه الحوادث.



وأشارت التربية إلى أن طواقمها، عملت على وضع مدونة تفصيلية معززة بخطط تنفيذية للتعامل مع مسببات ومظاهر العنف المدرسي بكافة أشكاله، التزاماً بتوفير بيئة مدرسية آمنة داعمة ومحفزة.