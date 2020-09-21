الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لمدان بتهمة السرقة

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة بداية نابلس، برئاسة القاضي، أمجد عرفات، وعضوية القاضي، محمد جرادات، والقاضي، قاسم ذياب، حكماً بإدانة المتهم (م، ي) بتهمة السرقة، خلافاً للمادة 404/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.



جاء هذا الحكم، استناداً إلى التحقيقات، التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات، التي قدمها وكيل النيابة العامة، فادي اسليم.