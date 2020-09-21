القدرة: مخاوف من تفشي فيروسات مشابهة بـ (كورونا) خلال الخريف والشتاء



وفي السياق، أكد القدرة، أن هناك سيطرة كاملة على الخارطة الوبائية في قطاع غزة، وهناك متابعة حثيثة، ولا يوجد إصابة تم تسجيلها، وغير معروفة خارطة المخالطين لها.



وقال: "منحنى تسجيل الإصابات المنخفض، يبشر بخير، لكننا لا زلنا في مرحلة الاستجابة لزيادة التقصي الوبائي، وكلما التزم المواطن بإجراءات السلامة، سنشهد انخفاضاً في معدلات الإصابة، والمواطن هو صمام الأمان لمجتمعه".

غزة- دنيا الوطنأكد أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن هناك مخاوف مستمرة من تفشي الفيروسات في قطاع غزة، خلال الفترة المقبلة.وأشار القدرة في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، إلى أن الفترة المقبلة حساسة وحرجة، منوهاً إلى أنه في فصلي الخريف والشتاء ستكثر الإصابة بالفيروسات المختلفة، وقد تتشابه مع أعراض (كورونا)، مشدداً على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة.