فلسطين تسجل تسع حالات وفاة و611 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت مي الكيلة، وزيرة الصحة في الحكومة الفلسطينية، برام الله اليوم الاثنين، تسجيل 9 حالات وفاة و611 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و968 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في جميع محافظات الوطن.



وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 70.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 28.9%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.



وأشارت إلى أن حالات الوفاة الجديدة، سجلت لمواطن 65 عاماً من مدينة الخليل، ومواطنة 60 عاماً من بيت كاحل، ومواطن (91 عاماً) من حوسان جنوب بيت لحم ، إضافة إلى 6 حالات وفاة في القدس (جبل المكبر وشعفاط والبلدة القديمة وبيت حنينا وقلنديا).



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (151)، محافظة نابلس (11)، محافظة بيت لحم (60)، محافظة قلقيلية (10)، محافظة رام الله والبيرة (105)، جنين (34)، سلفيت (18)، أريحا والأغوار (30)، طولكرم (1)، قطاع غزة (42)، ضواحي القدس (3)، مدينة القدس (146).



وتابعت وزيرة الصحة، أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (211)، محافظة جنين (22)، محافظة طولكرم (31)، محافظة قلقيلية (37)، محافظة سلفيت (15)، محافظة أريحا والأغوار (350)، محافظة طوباس (25)، مدينة القدس (240)، قطاع غزة (37).



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 34 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، وأن بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص (كورونا) الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.