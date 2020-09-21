الاقتصاد بغزة: يوجد خطة للتعايش مع (كورونا) بانتظار اعتمادها

أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني ب غزة رشدي وادي أن أولوية وزارته في ظل تفشي فيروس كورونا هي تحقيق أمن المواطن أولاً وتجنب الانهيار الاقتصادي ثانياً.





وشدد وادي في حديث لإذاعة الأقصى، اليوم الاثنين، أنه منذ 3 أسابيع شكلت لجنة لوضع خطة للتعايش داخل المناطق التي فيها تخفيف جزئي وكلي للإجراءات عدا المناطق الحمراء، وهذه الخطة بحاجة لاعتمادها من قبل لجنة المتابعة.





وقال: "غدا لدينا اجتماع مع لجنة المتابعة ومتوقع ان يتم توقيع هذه الخطة والقرار النهائي لتنفيذها يبقى لوزارتي الصحة والداخلية".





وأضاف: "قمنا ب فتح شارع عمر المختار وبعض المناطق في سوق الزاويا ضمن إجراءات التخفيف". موضحًا أنه تم فتح المعارض التجارية أيام السبت والاثنين والأربعاء ومحال الأحذية يوم الخميس.





وشدد وادي على أن إجراءات التخفيف في المناطق المذكورة تخضع لتقييم دائم حول مدى التزام المواطنين والتجار بهذه الاجراءات، وفي "حال لامسنا التزام أكثر سنوسع دائرة التخفيف".





رام الله - دنيا الوطن