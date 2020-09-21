شؤون فلسطينية

التعليم بغزة: التعليم الإلكتروني لا يُعطي نتيجة إيجابية وواضحة مثل الوجاهي

التعليم بغزة: التعليم الإلكتروني لا يُعطي نتيجة إيجابية وواضحة مثل الوجاهي
رام الله - دنيا الوطن
قال أيمن اليازوري، الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، بوزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم الاثنين 21 أيلول/ سبتمبر 2020، إن العالم على ما يبدو غير راضٍ عن مستوى التعليم الإلكتروني؛ لأنه لا يعطي نتيجة إيجابية وواضحة مثل التعليم الوجاهي.

وأضاف اليازوري لإذاعة (صوت الأقصى) المحلية، أن هذه فترة استثنائية، ويجب أن نجتازها بأقل الخسائر، مشيراً إلى أن المؤسسات التعليمية في قطاع غزة، تدرك هذا الأمر، وتعمل على اجتيازها.
 
وأعرب عن أمله أن نتعافى عاجلاً من الحالة الوبائية في قطاع غزة من أجل العودة إلى التعليم الوجاهي في كافة المؤسسات التعليمية المختلفة، سواء المدارس أو الجامعات أو رياض الأطفال وغيرها.

وتابع اليازوري: لا نريد للطالب أن يحمل معدلات عالية بالتعليم الإلكتروني، وهي مفرغة من محتواها العملي، معرباً عن أمله في انتهاء الحالة الوبائية، والعودة إلى التعليم المباشر في غزة، بأسرع وقت.

وكانت وزارة التربية والتعليم، بغزة، قد أعلنت سابقاً، أن لديها خطط جاهزة للدوام الجزئي للطلاب في هذه الفترة، وهو السيناريو الأقوى المطروح بقوة في حال اتخذ القرار باستئناف الدراسة في قطاع غزة.

وقالت: إن عملية تطبيق الدوام الجزئي غير محددة بتواريخ زمنية، بل هي في إطار تقييم الحالة العامة في غزة، والقرار النهائي بخصوص استئناف الدراسة، سيتم اتخاذه من خلال اللجنة الحكومية المختصة.

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