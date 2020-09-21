نائب محافظ نابلس: تفعيل عمل لجان الطوارئ تحت مظلة المجالس المحلية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت نائب محافظ نابلس، رئيس لجنة الطوارئ، عنان الأتيرة عن تفعيل عمل لجان الطوارئ، تحت مظلة المجالس المحلية باسناد المحافظة والطب الوقائي، بمشاركة رجال الأمن في جميع التجمعات السكانية، بعد الارتفاع الملحوظ لمنحنى الإصابات في المحافظة، والتي سجلت أمس 65 إصابة جديدة.



وقالت الأتيرة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين، إنه تم تنظيم حملة توعوية مع بداية العام الدراسي الجديد بين صفوف الطلبة في المدارس، خشية من انتشار الفيروس في المدارس.



وحول المناطق التي من الممكن إغلاقها بسبب ارتفاع منحنى الإصابات فيها، أفادت الأتيرة، أن ذلك مرتبط بتصنيف المناطق حسب عدد ونوعية وتوزيع الإصابات فيها، مشيرة إلى أن آخر ما تم إغلاقها أمس للحد من انتشار الفيروس، هي بيتا وجماعين، منوهة إلى أن ارتفاع عدد الإصابات مرتبط بعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وعدد الفحوصات اليومية للفيروس، التي وصلت من 1400-1800 فحص يومياً.