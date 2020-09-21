مقبول: الجزائر لم ولن تبارك اتفاقيات التطبيع العربية مع الاحتلال ولن تكون جزءا منها

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رام الله - دنيا الوطن

اكد سفير دولة فلسطين في الجزائر امين مقبول على موقف الجزائر الثابت والتاريخي من القضية الفلسطينية بأنه لا حل إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مشيراً الى ان الجزائر لم ولن تبارك اتفاقيات التطبيع العربية مع الاحتلال ولن تكون جزءا منها.



وقال مقبول في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الاثنين، ان الجزائر تتحرك احزابا واتحادات ومؤسسات ومواطنين رفضا لسياسية التطبيع والهرولة التي عبر عنها الرئيس تبون وان الجزائر ستواصل دعمها للقضية وشعبنا ونضالاته بكل المجالات.



واضاف سفير دولة فلسطين في الجزائر امين مقبول ان الجزائر ستؤكد على رفضها للتطبيع مع الاحتلال في مؤتمر القمة العربي القادم برئاستها موضحا انها من اكثر الدول تأثيرا في افريقيا والعالمين العربي والاسلامي.