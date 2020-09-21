مدير صحة الخليل: 16 إصابة بفيروس (كورونا) في العناية المكثفة

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير صحة جنوب الخليل، د. عفيف عطاونة: إن 16 إصابة بفيروس (كورونا) موجودة في العناية المكثفة، وثلاث إصابات على أجهزة التنفس الصناعي، مشيراً إلى أن 68 إصابة تتماثل للشفاء.



وأوضح عطاونة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين، إلى أن مدينة دورا جنوب الخليل، تم تصنيفها كمنطقة حمراء، بسبب ارتفاع عدد الإصابات فيها.