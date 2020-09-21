محافظ بيت لحم: ثبات بأرقام الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت محافظة بيت لحم 53 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) الليلة الماضية، فيما كثفت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها صباح اليوم وحتى الخامسة مساء، لمتابعة كل المخالفات والتجاوزات.



وأوضح محافظ بيت لحم، كامل حميد، أن هناك ثبوتا بأرقام الإصابات، خلال الأسبوعين الماضيين، وهذا دليل على بداية سيطرة وانحسار الوباء إلى حد ما، مضيفاً أن الإصابات في الفترة الأخيرة، تتراوح ما بين 45 إلى 55 إصابة يومياً.



وأشار حميد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين، إلى الحملة المكثفة التي تم العمل بها في المحافظة، بنشر الحواجز، ومنع الحفلات، وكافة اشكال التجمعات، ومتابعة كل أشكال التجاوزات في محاولة للحد من انتشار الفيروس، والسيطرة عليه.