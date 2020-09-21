السفير غنام: موقف قطر ينسجم مع المبادرات التي تدعم حل الدولتين

قال سفير فلسطين في قطر منير غنام إن تأكيد قطر على رفضها للتطبيع ينسجم مع المبادرات التي تدعم حل الدولتين وهو موقف هام جداً.





وأضاف غنام، لإذاعة (صوت فلسطين): "الموقف يعطي نموذجاً في دعم الموقف الفلسطيني وحقه المشروع"، مشيراً إلى أن مواقف دولة قطر لم تتغير وهي داعمة لقضيتنا على كافة المستويات.





وأوضح غنام، أن الموقف القطري سيكون له تأثير في وضع حد للتطبيع المجاني مع الاحتلال وخاصة في الخليج، موجهاً شكره للقيادة القطرية على مواقفها المؤازرة للقضية، وفق تعبيره.







رام الله - دنيا الوطن