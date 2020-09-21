مدير صحة القدس يناشد المقدسيين الالتزام بالبروتوكول الصحي والإجراءات الوقائية

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رام الله - دنيا الوطن

ناشد مدير صحة القدس، خالد شيحة، المقدسيين الالتزام بالبروتوكول الصحي، والاجراءات الوقائية، وتضافر الجهود للحد من انتشار فيروس (كورونا).



وقال شيحة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين: إنه لا يوجد أي التزام حتى بالحد الأدنى من الإجراءات الوقائية، وإن الالتزام بلبس الكمامة معدوم، مشيراً إلى أن المناسبات الاجتماعية مستمرة، وكأن الفيروس غير موجود.