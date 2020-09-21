برلمانيون فرنسيون ينددون بالتحالف الإماراتي البحريني الإسرائيلي

ندد 61 برلمانيا فرنسيا باتفاقيتي التطبيع الإماراتي والبحريني مع إسرائيل.





وقال البرلمانيون إن "الاتفاق يتهرب من القضية الفلسطينية ويعرقل أي احتمال لسلام شامل". وإن "الوثيقة الموقعة في البيت الأبيض ليست معاهدة سلام على عكس ما يعلنه ترامب بحماس"، بحسب ما اورده موقع عرب 48.





وأضافوا أنه "بخلاف مصر والأردن لم تشن الإمارات حربا ضد إسرائيل وهو الحال بالنسبة للبحرين" وشددوا على أن "اتفاق التطبيع يعترف بحكم الأمر الواقع باحتلال المناطق ولا يفرض أي تنازل لصالح الفلسطينيين".





وأعتبر البرلمانيون أن "نهج أبو ظبي والمنامة يقطع بالفعل الإجماع العربي الذي أرسته مبادرة السلام العربية".

رام الله - دنيا الوطن