الخارجية: الإعلان عن رحلات جديدة لتأمين سفر الطلبة الدارسين في مصر والجزائر

أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، عن تسيير رحلة إجلاء جديدة للطلبة الدارسين في الجامعات المصرية، وذلك بتاريخ 30/9/2020.





وطالبت الخارجية الطلبة الراغبين في السفر ممن لم يسجلوا على الرحلات السابقة، التسجيل على الرابط المرفق، حيث يفتح باب التسجيل في تمام الساعة 12 ظهر اليوم الاثنين الموافق 21/9/2020 ويغلق باب التسجيل عند اكتمال العدد اللازم لمقاعد الطائرة، والبالغ 270، مع اعتماد 20 طالباً آخر من الراغبين في السفر على متن هذه الرحلة كـ "احتياط"، وذلك وفق التسلسل الزمني للتسجيل على الرابط.





http://www.mofa.pna.ps/evacuation





كما أعلن الفريق المختص في الوزارة عن فتح باب التسجيل للطلبة الدارسين في الجامعات الجزائرية، ممن لم يسجلوا لدى الوزارة في المرة السابقة، وذلك بدءاً من الساعة 12 ظهر اليوم الاثنين الموافق 21/9/2020 ويغلق باب التسجيل في تمام الساعة 6 من مساء يوم الغد الثلاثاء الموافق 22/9/2020.

رام الله - دنيا الوطن