المطران حنا: نحن بمرحلة تحرر وطني ولسنا في تنازع على السلطة



وأكد نحن في مرحلة تحرر وطني من الاحتلال، فالاحتلال جاثم على صدورنا، لا بل سياساته تزداد تفاقماً وعدوانية، يوماً بعد يوم، وخاصة في مدينة القدس، ولذلك يجب أن نكون جميعاً على قدر كبير من المسؤولية؛ كي ندافع عن قدسنا ومقدساتنا وقضيتنا الوطنية المستهدفة والمستباحة.



وبين أن هذا ممكن من خلال وحدتنا وتضامننا وأخوتنا، ونبذ الفرقة والانقسامات في صفوفنا، وبين ظهرانينا؛ كي نكون أقوياء في مواجهتنا للمشاريع والمؤامرات التي تستهدفنا.

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم: إننا كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد، إنما نعيش في مرحلة تحرر وطني، ولسنا في مرحلة تنازع على السلطة والمناصب والكراسي، ولذلك؛ فإنه وجب على الفلسطينيين جميعاً وفي ظل ما نشهده من مؤامرات ومخططات غاشمة لتصفية القضية الفلسطينية، أن يكونوا على قدر كبير من الحكمة والرصانة والاستقامة والوطنية الحقة، وأن يرفضوا ويلفظوا الانقسامات أيا كان شكلها، وأيا كان لونها، وأن يكونوا في حالة وحدة وطنية شاملة في مواجهة العواصف التي تحيط بنا، وتستهدفنا في الصميم.