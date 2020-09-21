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تركي الفيصل يكشف تفاصيل "الصفقة المشهورة" بين إيران وإسرائيل

تركي الفيصل يكشف تفاصيل "الصفقة المشهورة" بين إيران وإسرائيل
تركي الفيصل
رام الله - دنيا الوطن
كشف الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية، الأمير تركي الفيصل، موقف "الثلاثي الخرب" (قطر وتركيا وإيران) من العلاقات مع إسرائيل.

وقال الفيصل، وفق قناة (سكاي نيوز): "اثنان في ذلك الثلاثي الخرب من المطبعين مع إسرائيل، وهما قطر وتركيا، فهناك علاقات ودية تجمعهما مع إسرائيل". 

وأضاف: "أما إيران فتدعي بأنها حاملة لواء تحرير فلسطين من إسرائيل، بينما ما تفعله على الأرض، هو أنها تستعمر دولاً عربية بنفسها، وتتباهى بذلك، فهي تقول: إنها سيطرت على 4 عواصم عربية، هي بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء".

وتابع: "من جهة ثانية، لا ننسى أن إيران إبان الحرب العراقية الإيرانية، تعاملت مع إسرائيل، وجلبت السلاح منها في صفقة مشهورة، هذه أمور الكل يعرفها ويراها، لذا أستغرب من أنهم يريدون أن يدعوا لنفسهم ما يرفضوه للآخرين".

ونوه الأمير تركي الفيصل بأن "الشعوب العربية على دراية بما يحدث تماماً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، التي كشفت كل شيء، بما في ذلك تطبيع تركيا وإيران"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك "ادعاءات يتم الترويج لها على وسائل التواصل بدعم من الدول الخربة".

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