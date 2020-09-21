اشتية: الحكومة ستشدد من إجراءاتها بالأيام المقبلة لمنع تفشي (كورونا)

محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: إن السياسة الأميركية، ترمي إلى محاصرة القيادة والشعب الفلسطيني، والتضييق علينا سياسياً واقتصادياً ومالياً.



وأوضح اشتية، في مستهل جلسة الحكومة، اليوم الاثنين، أننا أصحاب حق، ونملك الإرادة والإيمان بوطننا، ونتمسك بأرضنا، ولا نساوم عليها من أجل المال.



وحول الجريمة البشعة التي وقعت في وادي النار، أكد اشتية أن الجهات المختصة، ستوقع كل عقوبة ينص عليها القانون بحق مرتكبي هذه الجريمة.



وفي موضوع فيروس (كورونا)، أشار إلى أن معدلات الإصابة ما زالت في ارتفاع غير مقبول، مؤكداً أن الحكومة ستشدد الإجراءات في الأيام المقبلة، أكثر وأكثر؛ لمنع أي زيادة في الإصابات.