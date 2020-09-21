بعد انحسار الموجة الحارة.. كيف ستكون الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة؟

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خاص دنيا الوطن

أكد ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني، أن معطيات الخارطة الجوية، تشير الى إنحسار الكتلة الهوائية الحارة، والتي سيطرت على فلسطين منذ نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي.



وتوقع العلامي في تصريح لـ "دنيا الوطن"، أنه من المُتوقع أن تتجه درجات الحرارة نحو الانخفاض التدريجي، خلال الأيام المقبلة، لتقترب من معدلاتها السنوية العامة، وتقل عن مُعدلاتها بقليل مع نهاية الأسبوع، إثر اقتراب موجة هوائية أكثر اعتدالاً من الحوض الشرقي للمتوسط.



وأشار إلى أن أجواء معتدلة، تسود في المرتفعات الجبلية، لتصبح في نهاية العشرينيات، وحارة نسبياً في بقية المناطق، وتبقى حارة في أريحا والأغوار والبحر الميت، وتظهر كميات من السحب المُنخفضة، خاصة في فترة الصباح الباكر.



وقال: "يتزامن انخفاض درجات الحرارة مع بداية فصل الخريف فلكياً يوم الثلاثاء 22 أيلول/ سبتمبر، حيث تتساوى ساعات الليل والنهار في العالم، نتيجة لتعامد الشمس على خط الاستواء".